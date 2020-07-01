Seneler sonra Gökhan Özoğuz kızıyla fotoğrafını paylaştı bakın ne yorumlar yapıldı
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe Derya'nın fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'dan ilk kez paylaştı. Athena Gökhan'ın kızına beğeni ve yorum yağdı.
Son zamanlarda genellikle sosyal medya hesabı Twitter'dan gündeme dair yaptığı yorumlarla gündeme gelen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, bu kez Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla olay oldu.
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3 çocuk babası olan Gökhan Özoğuz, çocuklarını kameralardan saklıyordu. Özoğuz, ilk kez sosyal medya hesabından kızıyla çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
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Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe ile çekilen fotoğrafını "Merhaba bir fotoğraf alabilir miyiz? Güzel ve çirkin" notuyla paylaştı. Özoğuz'un paylaşımına kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.
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Ünlü şarkıcının paylaşımına, "Bu ne güzel bir çocuk böyle", "Babasının modeli" şeklinde yorumlar yapıldı.
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