Senegal'de seçimler ertelendi, sokaklar karıştı
Senegal'de 25 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin süresiz olarak ertelenmesi üzerine, başkent Dakar'da protestocular sokaklara döküldü. Meydana gelen olaylar, şehir sokaklarını savaş alanına çevirdi ve göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı.
Senegal'de 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin süresiz ertelenmesi ülkeyi karıştırdı.
Cumhurbaşkanı Macky Sall'in meclis ile Anayasa Konseyi arasında yaşanan krizi gerekçe göstererek cumhurbaşkanı seçimini ertelemesine muhalefetten ağır eleştiri geldi.
Bazı muhalif cumhurbaşkanı adayları, normal şartlarda dün resmen başlayacak seçim kampanyası takvimine sadık kalacaklarını belirterek, Dakar'da toplanma çağrısı yaptı.
Güvenlik güçleri, başta Saint-Lazare kavşağı olmak üzere kentin çeşitli noktalarında toplanan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.