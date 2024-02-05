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Senegal'de seçimler ertelendi, sokaklar karıştı

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Senegal'de seçimler ertelendi, sokaklar karıştı

Senegal'de 25 Şubat'ta gerçekleştirilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminin süresiz olarak ertelenmesi üzerine, başkent Dakar'da protestocular sokaklara döküldü. Meydana gelen olaylar, şehir sokaklarını savaş alanına çevirdi ve göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı.

Senegal'de seçimler ertelendi, sokaklar karıştı

Senegal'de 25 Şubat'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin süresiz ertelenmesi ülkeyi karıştırdı.

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Senegal'de seçimler ertelendi, sokaklar karıştı

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in meclis ile Anayasa Konseyi arasında yaşanan krizi gerekçe göstererek cumhurbaşkanı seçimini ertelemesine muhalefetten ağır eleştiri geldi.

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Senegal'de seçimler ertelendi, sokaklar karıştı

Bazı muhalif cumhurbaşkanı adayları, normal şartlarda dün resmen başlayacak seçim kampanyası takvimine sadık kalacaklarını belirterek, Dakar'da toplanma çağrısı yaptı.

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Senegal'de seçimler ertelendi, sokaklar karıştı

Güvenlik güçleri, başta Saint-Lazare kavşağı olmak üzere kentin çeşitli noktalarında toplanan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

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