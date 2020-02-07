Sendikasız işçi çalıştırıyor iddiası olay Nusret Gökçe'ye 'dev sıçan'lı protesto!
NEW YORK'ta ikinci şubesini açmaya hazırlanan Nusret Gökçe, protesto edildi. Dev bir sıçan balonu ile protesto edilen Gökçe'ye 'Utan' yazısı da yazılmıştı.
Geçtiğimiz aylarda çalışanlarının anlattıklarıyla herkesi şaşırtan Nusret Gökçe, ikinci restoranını açmaya hazırlandığı New York'ta kötü bir sürprizle karşı karşıya kaldı. Manhattan'daki restoranında garsonları işten çıkarmasıyla başı belaya girerek 250 bin dolar ceza ödeyen Nusret Gökçe, protesto edildi.
New York'ta ikinci şubesini açmaya hazırlanan Nusret Gökçe'nin sendikasız işçi çalıştırdığını iddia eden bir grup, dev sıçan balonu ile protesto başlattı. Üstelik Gökçe için bir de afiş asılmıştı. Afişte yazan 'Utan Salt Bae' başlığı ise dikkat çekmişti.
Manhattan'da Nusret'in duvarına asılan kararda, Federal Yasa'nın çalışanlara sendikalaşma, adlarına pazarlık için temsilci seçme, haklarını koruma uğruna diğer çalışanlarla hareket etme gibi haklarının olduğu hatırlatılmıştı.
Sosyal medyada Salt Bea hareketiyle ünlenen Nusret Gökçe'ye geçtiğimiz aylarda Manhattan’da yer alan restoranındaki garsonları işten çıkarması sebebiyle ABD Federal Mahkemesi tarafından 250 bin dolar ceza verilmişti.