'Sende hastalık galiba bu' deyip Acun Ilıcalı Sözcü muhabiriyle fena kapıştı: Gece 12'de gidip...

Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'nin gündeminde olduğuna dair bir habere geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tepki göstermişti. Başkan Koç, haberi yapan Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu'na yönelik, "O adamı iyi takip edin. O adamın kimlerle irtibatta olduğunu daha iyi anlarsınız" demişti.