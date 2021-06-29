'Sende hastalık galiba bu' deyip Acun Ilıcalı Sözcü muhabiriyle fena kapıştı: Gece 12'de gidip...
Tv8 ve Exxen'in sahibi medya patronu Acun Ilıcalı, Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu'yla sosyal medyadan birbirine girdi.
Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'nin gündeminde olduğuna dair bir habere geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tepki göstermişti. Başkan Koç, haberi yapan Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu'na yönelik, "O adamı iyi takip edin. O adamın kimlerle irtibatta olduğunu daha iyi anlarsınız" demişti.
Sercan Hamzaoğlu dün akşam sosyal medya hesabından cevap niteliğinde bir açıklama paylaştı. Hamzaoğlu ilk olarak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 3 yıllık yeni dönemini yaptığı paylaşım ile kutladı.
Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu, açıklamasında transfer haberlerinin hepsinin doğru çıkamayacağını anlattı.
Bunun üzerine Acun Ilıcalı, Sercan Hamzaoğlu'nun paylaşımına yorum yaptı ve muhabiri yalan haber yapmakla suçladı. Muhabiri haberi kisvesi altında sahte beklenti yaratmakla suçlayan Ilıcalı, sert ifadeler kullandı.