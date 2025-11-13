BIST 10.705
DOLAR 42,25
EURO 49,17
ALTIN 5.752,67

Şenay Gürler'den aşk itirafı! 11 Yıl önce tanıştılar ve

|
Şenay Gürler'den aşk itirafı! 11 Yıl önce tanıştılar ve

11 yıldır milli bilardocu Semih Saygıner ile aşk yaşayan oyuncu Şenay Gürler, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Şenay Gürler'den aşk itirafı! 11 Yıl önce tanıştılar ve - Resim: 1

2014'ten beri aşk yaşayan oyuncu Şenay Gürler ile milli bilardocu Semih Saygıner'in mutlu birlikteliği devam ediyor.

15
Şenay Gürler'den aşk itirafı! 11 Yıl önce tanıştılar ve - Resim: 2

Zaman zaman Instagram'da keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan çiftten Gürler, dün akşam sevgilisinin doğum gününü kutladı.

25
Şenay Gürler'den aşk itirafı! 11 Yıl önce tanıştılar ve - Resim: 3

Şenay Gürler sevgilisiyle birlikte olan karelerini "Canım sevgilim, hayat yoldaşım doğum günün kutlu olsun" notuyla paylaştı.

35
Şenay Gürler'den aşk itirafı! 11 Yıl önce tanıştılar ve - Resim: 4

"SPOR SALONUNDA TANIŞTIK"

Şenay Gürler daha önce konuk olduğu bir programda 2014'ten beri aşk yaşadığı Semih Saygıner ile ilişkisinin nasıl başladığını anlatmıştı:

"Biz bir spor salonunda tanıştık aslında. Ve ilişkimiz tanıştıktan 1 yıl sonra başladı. Çünkü o ara ben Adana'ya dizi çekmeye gittim. Döndüğümde onu eve, bir lazanya partisine davet ettim. Geliş o geliş."

45