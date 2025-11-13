Şenay Gürler'den aşk itirafı! 11 Yıl önce tanıştılar ve
11 yıldır milli bilardocu Semih Saygıner ile aşk yaşayan oyuncu Şenay Gürler, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.
2014'ten beri aşk yaşayan oyuncu Şenay Gürler ile milli bilardocu Semih Saygıner'in mutlu birlikteliği devam ediyor.
Zaman zaman Instagram'da keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan çiftten Gürler, dün akşam sevgilisinin doğum gününü kutladı.
Şenay Gürler sevgilisiyle birlikte olan karelerini "Canım sevgilim, hayat yoldaşım doğum günün kutlu olsun" notuyla paylaştı.
"SPOR SALONUNDA TANIŞTIK"
Şenay Gürler daha önce konuk olduğu bir programda 2014'ten beri aşk yaşadığı Semih Saygıner ile ilişkisinin nasıl başladığını anlatmıştı:
"Biz bir spor salonunda tanıştık aslında. Ve ilişkimiz tanıştıktan 1 yıl sonra başladı. Çünkü o ara ben Adana'ya dizi çekmeye gittim. Döndüğümde onu eve, bir lazanya partisine davet ettim. Geliş o geliş."