Şenay Gürler'den aşk itirafı! 11 Yıl önce tanıştılar ve

"SPOR SALONUNDA TANIŞTIK"

Şenay Gürler daha önce konuk olduğu bir programda 2014'ten beri aşk yaşadığı Semih Saygıner ile ilişkisinin nasıl başladığını anlatmıştı:

"Biz bir spor salonunda tanıştık aslında. Ve ilişkimiz tanıştıktan 1 yıl sonra başladı. Çünkü o ara ben Adana'ya dizi çekmeye gittim. Döndüğümde onu eve, bir lazanya partisine davet ettim. Geliş o geliş."