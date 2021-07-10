Şenay Forbes'e 'cüce' mesajı Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'yı isyan ettirdi!
KANAL D Camdaki Kız'ın Tako’su Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı’da çekilen fotoğraflarına gelen, boyuyla ilgili çirkin mesajları ifşa etti.
Şenay Forbes ile aşk yaşayan Hamza Yazıcı “Umarım sizin de ailelerinize böyle yorumlar yapılır. Bizim canımızı sıktığınız gibi sizin de canınız sıkılır. Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış. İnandığınız her şey başınıza yıkılır umarım. Sağlıksızca kalın” dedi ve mesajları ifşa etti:
Şenay Forbes'e yapılan yorumlarda dikkat çeken ortak vurgu, Forbes'in Hamza Yazıcı'yı ünlü olmak için bir basamak olarak kullandığı iddiası...
“Camdaki Kız”ın Tako’su Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile Alaçatı’da görüntülendi. Hamza Yazıcı, ilişkisi hakkında şöyle dedi: “Bana ‘Sempatiksin’ diye yürüdü. İlk atak ondan geldi. Ben de elimden geleni ardıma koymadım, onun koştuğu kadar koştum.”