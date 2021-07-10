Şenay Forbes'e 'cüce' mesajı Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'yı isyan ettirdi!

Şenay Forbes ile aşk yaşayan Hamza Yazıcı “Umarım sizin de ailelerinize böyle yorumlar yapılır. Bizim canımızı sıktığınız gibi sizin de canınız sıkılır. Beyinleriniz cüce, kalbiniz sakat kalmış. İnandığınız her şey başınıza yıkılır umarım. Sağlıksızca kalın” dedi ve mesajları ifşa etti: