Senaryoyu ifşa eden Eda Ece bu kez Nilperi Şahinkaya'yı ifşa etti Yasak Elma'da...
Eda Ece, geçtiğimiz günlerde Yasak Elma setinde yanlışlıkla senaryoyu ifşa etmişti. Bu kez bile isteye rol arkadaşını ifşa etti.
Ekranların sevilen entrikalı dizisi Yasak Elma'nın çekimleri son hız devam ediyor. Her hafta seyirciyi ekrana kilitleyen dizinin başrolü Eda Ece ise sosyal medyada setten paylaşımlar yapmayı bırakmadı.
Geçtiğimiz günlerde istemeden Yasak Elma senaryosunu ifşa eden Eda Ece, bu durumdan pek ders almış gibi durmuyor. Senaryodan bir sayfa yayımlayan Ece, dizideki önemli bir olayı istemeden açık etmişti.
Ece'nin yanlışlıkla yaptığı paylaşımla Hasan Ali Kuyucu (Erdal Özyağcılar) ve Şahika'nın (Nesrin Cavadzade) evleneceğini ortaya çıkmıştı.
Son olarak ise güzel oyuncu Yasak Elma dizisine sonradan katılan Nilperi Şahinkaya'yı ifşa etti.