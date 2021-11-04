Senaryo ifşa oldu! Arka Sokaklar'da başrol ayrılıyor: Kanal D Sadakatsiz'e transferi şaşırttı
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'dan ayrılan Alp Korkmaz'ın yeni dizisi belli olurken, dizide 15 yıldır başrolde oynayan ismin ayrılığı seyirciyi şok edecek.
31 Temmuz 2006'da ilk bölümüyle seyirciyle buluşan Arka Sokaklar dizisi 15. yıldır ekranlara geliyor. Geniş bir hayran kitlesi bulunan dizide bu sezon yaprak dökümü yaşanmıştı.
Arka Sokaklar'ın 600. bölümünde gözünü kırpmadan teröristlerin operasyonunu sonlandırmak isteyen ekip, büyük bir hazırlık yaptı.
Antalya Narkotik Şube ile ortak yapılan operasyon için Hüsnü, Emre ve Aslı görevlendirildi. Operasyon sırasında da Sniper'ı kullanan kişinin Ali olduğu söylendi.
Çatışma sırasında peş peşe teröristleri vurarak ekibi koruyan Ali'ye bazuka ile saldırıldı.