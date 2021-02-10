Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel davalık olmuştu! Fenomen isme kötü haber
Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda mahkemelik olmuştu. Erçel'in davasında karar çıktı.
Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterini canlandıran 27 yaşındaki Hande Erçel'in davasında aylar sonra karar çıktı. Çıkan karar fenomen ismi hiç memnun etmeyecek.
Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp ‘bazlama surat’ diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Ünlü oyuncu, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde Kılınç’ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istemişti.
Davanın karar duruşması geçtiğimiz gün yapıldı. Mahkeme, hakaret suçu işlediği gerekçesiyle Kılınç’a 109 gün adli para cezası verdi.