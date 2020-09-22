Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel son haliyle korkuttu! Görenler gözlerine inanamadı
FOX TV Sen Çal Kapımı dizisinin yıldız oyuncusu Hande Erçel son haliyle hayranlarını korkuttu.
Güzel oyuncu Hande Erçel, Murat Dalkılıç ile ayrılığı ve FOX TV'de yayımlanan yeni dizisi Sen Çal Kapımı'yla magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. Yeni dizisindeki rolüyle Erçel kısa sürede ortalığı kasıp kavurdu.
Kerem Bürsin ile Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Hande Erçel'in samimi halleri ikili arasında aşk iddialarını alevlendirmişti. Son olarak sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaştıkları fotoğraflarıyla dikkat çeken Hande Erçel ile Kerem Bürsin "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirmişti.
Uzun süredir birlikte olduğu hatta evlenecekleri konuşulan Murat Dalkılıç ile sürpriz bir şekilde ayrılan Hande Erçel'in Kerem Bürsin ile dizi dışındaki samimiyetiyle ilgili olarak Bursin bu iddiaları yalanlamıştı.
Güzel oyuncu Hande Erçel oyunculuğa başladığı yıllarda balık etli olan son dönemde hızla kilo vermeye başladı.