Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel hüsrana uğradı! Mahkemeden kötü haber geldi
Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen oyuncusu Hande Erçel mahkemenin kararıyla hüsrana uğradı.
Oyuncu Hande Erçel, sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ın geçen yıl sosyal medyada kendisinin fotoğraflarını paylaşıp 'Bazlama surat' diye yorum yapması üzerine hukuk savaşı başlattı.
Kılınç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Erçel, İstanbul asliye hukuk mahkemesine de başvurarak 15 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı, aynı zamanda da savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Erçel'in dava açmasının ardından Lütfü Alp Kılınç, avukatı tarafından yapılan açıklamayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilim doğduğu, büyüdüğü yöre itibarıyla Anadolu’nun bağrından kopmuş biri olup bazlama ekmeğinin çok sevilen bolca tüketilen bir ekmek türü, yani bir nimet olmasından ötürü Sn. Hande Erçel ile ilgili olarak ‘bazlama surat’ ifadesini kullanmıştır."