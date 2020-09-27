Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel hüsrana uğradı! Mahkemeden kötü haber geldi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilim doğduğu, büyüdüğü yöre itibarıyla Anadolu’nun bağrından kopmuş biri olup bazlama ekmeğinin çok sevilen bolca tüketilen bir ekmek türü, yani bir nimet olmasından ötürü Sn. Hande Erçel ile ilgili olarak ‘bazlama surat’ ifadesini kullanmıştır."