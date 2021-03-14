Sen Çal Kapımı'da 120 bin TL şoku! Kerem Bürsin Bay J sessizliğini bozdu Hande Erçel bakın ne dedi
Haklarında sık sık aşk söylentileri çıkan oyuncu Hande Erçel ile partneri Kerem Bürsin Bay J'nin sözleriyle ilgili ilk kez konuştu.
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen ödül törenlerine katılan ve '2020 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu' ödülünü alan Kerem Bürsin, sahneden inerken törenin sunucusu Bay J'nin söylediği sözler ortalığı karıştırmıştı.
Bay J, "Kerem Bey zor şartlarda çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen yıl bölüm başı 120 bin TL alarak çalışmaya devam etti" ifadelerini kullanmıştı.
Sunucunun açıklamalarına sinirlenen Bürsin, gazetecilerin sorularını yanıtlamadan salonu terk etmişti. Yaşananlar sosyal medyada gündem olmuştu.
Ardından Kerem Bürsin’e ödül töreninde söylediği sözler nedeniyle tepki çeken sunucu Bay J, başta Kerem Bürsin olmak üzere kalbini kırdığı herkesten özür dilediğini belirtmişti.