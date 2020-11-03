Sen Çal Kapımı yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den aşk açıklaması
Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran Hande Erçel'in adı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılmıştı. İkili, aşk iddialarına cevap verdi.
Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Murat Dalkılıç ile yollarını ayıran Hande Erçel'in adı rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılmıştı. İkilinin her hareketi sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor.
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Kerem Bürsin ve Hande Erçel bir reklam ajansından çıkarken görüntülendi. Kerem Bürsin ve Hande Erçel bir reklam ajansı çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı.
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Bürsin ve Erçel'in 'aşk' dedikoduları döneminde birlikte görüntü vermemesi üzerine ünlü oyuncu Erçel ''Çok çalışıyoruz, şu anda da çalıştığımız için birlikteyiz'' ifadelerini kullandı.
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"Ailelerin birbirlerini takip ettiği" sorusuna da "olabilir, benim de ailem Kerem'i takip ediyor, seti ziyarete gelmişlerdi" dedi.
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