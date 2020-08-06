Sen Çal Kapımı yıldızları Hande Erçel Kerem Bürsin pozları olay! Murat Dalkılıç TT oldu
FOX TV ekranlarında yayımlanan Sen Çal Kapımı oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Büsin, paylaştıkları fotoğraflarla aşk dedikodularına neden oldular, ikilinin dizi için öpüşme anları da olay yaratmıştı.
Sen Çal Kapımı dizisinin bir bölümü için uzun uzun öpüştükleri sahneyle günlerce magazin gündeminde konuşulan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizinin yeni bölüm çekimleri için Antalya'ya gittiler.
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Herkesin birbirine çok yakıştırdığı ikili, Antalya'da beraber çekildikleri fotoğrafları aynı anda sosyal medya hesapları Instagram'dan paylaştı.
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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in beraber çekildikleri bu pozlar ise hem Instagram'ı hem de Twitter'ı salladı. İkiliye beğeni ve yorum yağdı.
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Kerem Bürsin ve Hande Erçel dizi çekimlerine ara verildiği anlarda ise Instagram hesaplarından canlı yayın yaptılar.
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