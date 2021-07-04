Sen Çal Kapımı yıldızı Melisa Döngel'i babası istismar etmiş! Kardeşi için davalık oldu

Babası tutuklanıp cezaevine atıldı

Birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi. Çocukluk hayalinin psikoloji okumak olduğu öğrenilen Döngel, bu olayın ardından ise kendi ayaklarının üzerinde durup hayata atılmak için oyunculuk sektörüne giriş yaptı.