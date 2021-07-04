Sen Çal Kapımı yıldızı Melisa Döngel'i babası istismar etmiş! Kardeşi için davalık oldu
‘Sen Çal Kapımı’ dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Melisa Döngel’in babası tarafından istismar edildiği ortaya çıktı. Genç oyuncu, şimdi de hapisteki babasından küçük kardeşinin velayetini alabilmek için savaşıyor.
Antalya’da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ünlü isimler sosyal medyada “Elmalı davası” etiketiyle büyük tepki gösterdi. Oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi.
İki oyuncunun ardından yeni bir bilgi de güzel oyuncu Melisa Döngel cephesinden geldi. “Bizim Hikâye”, “Sen Çal Kapımı” gibi sevilen dizilerde oynayan, şimdilerde “Aşk Mantık İntikam” dizisiyle ekrana gelen oyuncunun öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.
Babası tutuklanıp cezaevine atıldı
Birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi. Çocukluk hayalinin psikoloji okumak olduğu öğrenilen Döngel, bu olayın ardından ise kendi ayaklarının üzerinde durup hayata atılmak için oyunculuk sektörüne giriş yaptı.
Hayat beni bu yolculuğa itti
Melisa Döngel, bir röportajında da hayatın kendisini oyunculuğa ittiğini söylemişti: “Aslında oyuncu olmayı hiç düşünmedim, istediğim tek şey psikolog olmaktı. Tabii hayat oyunculuğa yöneltti beni."