Sen Çal Kapımı yıldızı Melisa Döngel bıçaklı saldırıya uğramıştı bakın nasıl önlem aldı

Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile beraber rol alan Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde komşusu yüzünden dehşeti yaşadı. Sarıyer'de oturduğu mahallede olay çıktı. mahalle sakinlerinden Yusuf K., gürültü yaptıkları gerekçesiyle belediye işçilerine bıçakla saldırıp yaraladı.