Sen Çal Kapımı yıldızı Melisa Döngel bıçaklı saldırıya uğramıştı bakın nasıl önlem aldı
FOX TV'deki Sen Çal Kapımı dizisinin Ceren'i Melisa Döngel'e geçtiğimiz günlerde komşusu bıçakla saldırdı. Ünlü oyuncu önlem için ilk adımı attı.
Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile beraber rol alan Melisa Döngel, geçtiğimiz günlerde komşusu yüzünden dehşeti yaşadı. Sarıyer'de oturduğu mahallede olay çıktı. mahalle sakinlerinden Yusuf K., gürültü yaptıkları gerekçesiyle belediye işçilerine bıçakla saldırıp yaraladı.
Olayı pencereden gören Melisa Döngel, duruma müdahale ederek "Polisi arayacağım" dedi. Bu sözlere öfkelenen komşusu, oyuncuya küfür ederek oturduğu eve girmeye kalktı.
Olay yerine gelen polis saldırgan komşuyu yakaladı. Savcılık, Yusuf K. hakkında soruşturma başlattı.
Yaşadığı olaydan çok etkilenen güzel oyuncu ise kendi korumak için harekete geçti.