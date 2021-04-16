Sen Çal Kapımı oyuncusu Sarp Bozkurt pozitif çıktı sağlık durumunu anlattı

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sarp Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

''Ben aslında tamamen geçmesini, tamamen iyileşmeyi bekliyordum söylemek için. Ama ortaya çıktı tabii... Bu hastalığı çok ağır geçiren insanlar var. Çok hafif geçiren insanlar da var.''