Sen Çal Kapımı oyuncusu Sarp Bozkurt pozitif çıktı sağlık durumunu anlattı
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde koronavirüs paniği yaşandı. Sarp Bozkurt, pozitif çıktı.
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Fox TV'de ekrana getirilen büyük bir hayran kitlesi olan Sen Çal Kapımı dizisinde Erdem karakterine hayat veren Sarp Bozkurt, koronavirüse yakalandı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sarp Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
''Ben aslında tamamen geçmesini, tamamen iyileşmeyi bekliyordum söylemek için. Ama ortaya çıktı tabii... Bu hastalığı çok ağır geçiren insanlar var. Çok hafif geçiren insanlar da var.''
''Ben neyse ki bir hafta hatta 8 gün olmak üzere evde geçirebildim bu dönemi. Akciğerde tutulum var kortizon tedavisi ile kendime gelmeye çalışıyorum.''
''Her geçen gün daha da iyiye gidiyorum. Bir şekilde ateşimin düşmesini bekliyorum. Çok şekersiniz.''