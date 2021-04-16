BIST 1.407
DOLAR 8,08
EURO 9,68
ALTIN 461,08

Sen Çal Kapımı oyuncusu Sarp Bozkurt pozitif çıktı sağlık durumunu anlattı

Sen Çal Kapımı oyuncusu Sarp Bozkurt pozitif çıktı sağlık durumunu anlattı

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde koronavirüs paniği yaşandı. Sarp Bozkurt, pozitif çıktı.

Sen Çal Kapımı oyuncusu Sarp Bozkurt pozitif çıktı sağlık durumunu anlattı

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Fox TV'de ekrana getirilen büyük bir hayran kitlesi olan Sen Çal Kapımı dizisinde Erdem karakterine hayat veren Sarp Bozkurt, koronavirüse yakalandı.

110
Sen Çal Kapımı oyuncusu Sarp Bozkurt pozitif çıktı sağlık durumunu anlattı

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sarp Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

''Ben aslında tamamen geçmesini, tamamen iyileşmeyi bekliyordum söylemek için. Ama ortaya çıktı tabii... Bu hastalığı çok ağır geçiren insanlar var. Çok hafif geçiren insanlar da var.''

210
Sen Çal Kapımı oyuncusu Sarp Bozkurt pozitif çıktı sağlık durumunu anlattı

''Ben neyse ki bir hafta hatta 8 gün olmak üzere evde geçirebildim bu dönemi. Akciğerde tutulum var kortizon tedavisi ile kendime gelmeye çalışıyorum.''

310
Sen Çal Kapımı oyuncusu Sarp Bozkurt pozitif çıktı sağlık durumunu anlattı

''Her geçen gün daha da iyiye gidiyorum. Bir şekilde ateşimin düşmesini bekliyorum. Çok şekersiniz.''

410