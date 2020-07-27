Sen Çal Kapımı oyuncusu Kerem Bürsin'in acı kaybı işte bu fotoğrafla açıkladı

Hande Erçel ile Sen Çal Kapımı adlı dizide başrolü paylaşan Kerem Bürsin, son zamanlarda magazin gündeminin dilinden düşmez oldu. Son olarak rol arkadaşı Erçel ile öpüşme sahnesiyle anılan Bürsin, bu kez acı bir haberle gündeme geldi.