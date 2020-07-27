Sen Çal Kapımı oyuncusu Kerem Bürsin'in acı kaybı işte bu fotoğrafla açıkladı
FOX TV ekranlarında yayımlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide başrol oynayan Kerem Bürsin, kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Hande Erçel ile Sen Çal Kapımı adlı dizide başrolü paylaşan Kerem Bürsin, son zamanlarda magazin gündeminin dilinden düşmez oldu. Son olarak rol arkadaşı Erçel ile öpüşme sahnesiyle anılan Bürsin, bu kez acı bir haberle gündeme geldi.
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Kerem Bürsin, aldığı ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Babaannesini kaybeden oyuncu, kötü haberi Instagram hesabından verdi.
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Babaannesinin elinden tutarken çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan yakışıklı oyuncu, "Seni çok seviyorum. Nur içinde yat" dedi.
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Kerem Bürsin'in babaannesinin kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.
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