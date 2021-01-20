Sen Çal Kapımı hayranlarını dizinin Aydan'ı Neslihan Yeldan paylaşımıyla kızdırdı
FOX TV'deki Sen Çal Kapımı dizisinde Aydan'ı canlandıran Neslihan Yeldan, son paylaşımıyla hayranları sinirden köpürttü.
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, tam gaz devam ediyor. İkiliyi yakıştıran hayranları yayımlandığı akşamlar sosyal medyayı da birbirine katıyor. Fakat son olarak sosyal medyayı karıştıran Hande Erçel ve Kerem Bürsin olmadı.
Dizide Kerem Bürsin'in annesi Aydan'a hayat veren Neslihan Yeldan, oğlunun örnek alınması gerektiğini ifade ettiği bir paylaşımda bulundu. Neslihan Yeldan, paylaşımı ile Twitter'da TT listesinde yerini alırken sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.
Yeldan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
''Ne Hande'yi tanıyor, ne Kerem'i. Onları sadece iş arkadaşım olarak biliyor. Diziyle yatıp kalkmıyor, konu onu strese sokmuyor. Hayatına sakin bir şekilde devam ediyor. Dil öğreniyor, belgesel izliyor, tarihi inceliyor. Instagram'da fotoğrafını koymamı tabi ki istemiyor. Bir hesabı da yok. Kendi dünyasında. Onu ben bile örnek almalıyım bazen''
Neslihan Yeldan, yaptığı paylaşımın ardından Twitter'da TT listesinde yerini aldı.