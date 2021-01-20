Sen Çal Kapımı hayranlarını dizinin Aydan'ı Neslihan Yeldan paylaşımıyla kızdırdı

Yeldan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Ne Hande'yi tanıyor, ne Kerem'i. Onları sadece iş arkadaşım olarak biliyor. Diziyle yatıp kalkmıyor, konu onu strese sokmuyor. Hayatına sakin bir şekilde devam ediyor. Dil öğreniyor, belgesel izliyor, tarihi inceliyor. Instagram'da fotoğrafını koymamı tabi ki istemiyor. Bir hesabı da yok. Kendi dünyasında. Onu ben bile örnek almalıyım bazen''