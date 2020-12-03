Sen Çal Kapımı dizisine bomba bir kadın oyuncu transferi! Ortalık fena karışacak
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dizisi Sen Çal Kapımı'ya bomba bir kadın oyuncu transfer oldu.
Sen Çal Kapımı dizisine sürpriz bir isim dahil oluyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı cumartesi akşamlarının iddialı dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. FOX TV'nin sevilen dizisine yeni bir kadın oyuncu katıldı.
İddialara göre, yeni kadın oyuncu Sen Çal Kapımı dizisindeki dengeleri değiştirecek. Sürpriz isim Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre ise İlayda Çevik.
Sen Çal Kapımı dizisinde İlayda Çevik, Balca karakterine hayat verecek. Öte yandan Fox TV ekranlarında yayınlanan MF Yapım imzalı Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Kerem Bürsin, Hande Erçel, Neslihan Yeldan, Bige Önal ve Anıl İlter gibi ünlü isimler bulunuyor. Dizi de Hande Erçel Eda Yıldız karakterine hayat verirken Kerem Bürsin de Serkan Bolat'ı canlandırıyor.
Peki Sen Çal Kapımı dizisinin yeni transferi İlayda Çevik kimdir?: Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda, Balıkesir-Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunda başlayan başarılı oyuncu, ortaokul çağlarında, Özel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinden tiyatro eğitimi almıştır. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimine devam etmiştir.