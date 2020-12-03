Sen Çal Kapımı dizisine bomba bir kadın oyuncu transferi! Ortalık fena karışacak

Sen Çal Kapımı dizisine sürpriz bir isim dahil oluyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı cumartesi akşamlarının iddialı dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. FOX TV'nin sevilen dizisine yeni bir kadın oyuncu katıldı.