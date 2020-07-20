Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in öpüşme videosu olay yarattı
FOX TV'de yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in sahne gereği uzun bir süre öpüşmeleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
FOX TV ekranlarında yayımlanmaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde olduğu dizi Sen Çal Kapımı'nın çekimleri esnasında Hande ve Kerem'in öpüşme sahnesinin videosu sosyal medyayı inletti.
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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in sahne gereği uzun uzun öpüşmek zorunda kalması, Erçel'in Murat Dalkılıç ile ayrılığının da sebebi olarak gösterildi.
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Birçok sosyal medya kullanıcısı, Murat Dalkılıç ile Hande Erçel'in yeni dizisi nedeniyle olduğunu yazdı. Hatta bazıları ise Erçel’in, Kerem Bürsin ile olan yakınlığından kaynaklandığını söyledi.
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Dalkılıç ve Erçel’in ayrılığının ardından sosyal medyada öyle bir video paylaşıldı ki, adeta tüm takipçileri şaşkına döndü.
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