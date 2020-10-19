Sen Çal Kapımı dizisi oyuncusu Elçin Afacan koronavirüse yakalandığını duyurdu
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolünü oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin setinde koronavirüs vakası yaşandı. Oyuncu Elçin Afacan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Başladığı günden beri seyirciyi ekrana kitleyen Sen Çal Kapımı setinde korona virüse karşı yoğun önlemler alınmasına rağmen oyunculardan Elçin Afacan'ın test sonucu pozitif çıktı.
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Sen Çal Kapımı dizisinde "Melek" karakterine hayat veren Alçin Afacan'ın testinin pozitif çıkmasının ardından hemen tüm ekibe yeniden test yapıldı. Virüsün başkasına bulaşmadığı ortaya çıkınca ekip çalışmaya devam etti.
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Elçin Afacan, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu.
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"Tüm iyi dilekleriniz ve geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden hayat renklenecek umarım. Şükürler olsun."
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