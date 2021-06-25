Sen Çal Kapımı Cam Tavanlar Survivor hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Leyla ve Cem'in arasında soğuk rüzgarların estiği tanıtımda Lujuria, maddi bir krizle karşı karşıya kalıyor. Leyla, restoranını kurtarmak için bir yol düşünürken Cem, Asude olarak Lujuria'yı kiralamayı teklif ediyor. Bu durumun ikiliyi nasıl etkileyeceği büyük bir merak konusu olduğu Cam Tavanlar reytinglerde ilk 10'a giremedi.