Sen Çal Kapımı-2 geliyor Kerem Bürsin sürpriz kadroyu açıkladı

FOX TV'de son yılların en popüler dizisi Sen Çal Kapımı final yaptıktan sonra da konuşulmaya devam ediyor. Dizinin iki yıldızı Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in aşkı ise magazin gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Bugün Kerem Bürsin'in verdiği müjdeyle ikilinin yakın takipçileri heyecandan yerinde duramadı. Kerem Bürsin müjdeyi verdi. Fox Tv ekranlarında yayınlanan ve kısa bir süre önce final yapan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan ve aşkları dillere destan olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti yeniden bir araya geliyor. Attıkları her adım olay olan ve Türkiye'nin en çok konuştuğu çiftlerden olan ikili Sen Çal Kapımı 2'de buluşuyor.