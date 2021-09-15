Sen Çal Kapımı-2 geliyor Kerem Bürsin sürpriz kadroyu açıkladı
FOX TV Sen Çal Kapımı final yapmasının ardından fenomen dizinin başrolü Kerem Bürsin 'Sen Çal Kapımı 2 geliyor' müjdesini verdi.
FOX TV'de son yılların en popüler dizisi Sen Çal Kapımı final yaptıktan sonra da konuşulmaya devam ediyor. Dizinin iki yıldızı Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in aşkı ise magazin gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Bugün Kerem Bürsin'in verdiği müjdeyle ikilinin yakın takipçileri heyecandan yerinde duramadı. Kerem Bürsin müjdeyi verdi. Fox Tv ekranlarında yayınlanan ve kısa bir süre önce final yapan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan ve aşkları dillere destan olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti yeniden bir araya geliyor. Attıkları her adım olay olan ve Türkiye'nin en çok konuştuğu çiftlerden olan ikili Sen Çal Kapımı 2'de buluşuyor.
Müjdeli haberi Kerem Bürsin verdi
Hayranlarının adım adım takip ettiği ikili şu sıralar dinleniyor. Dizinin final yapmasının ardından en çok merak edilen konu Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yeniden bir projede bir araya gelip gelmeyeceğiydi. Çünkü her iki isim de Sen Çal Kapımı ile adeta yeniden doğmuşlardı. Müjdeli haberi Bürsin verdi.
Kerem Bürsin, ''Beraber yeniden.. Bence olur. Ancak bu hemen 1 sene içinde olmaz. Biraz başka dünyalar keşfedelim, sonra olabilir'' şeklinde yanıt verdi. Her ne kadar yakın bir tarihte gerçekleşme ihtimali olmasa bile, ilerleyen dönemlerde ikilinin yeniden aynı projede bir ataya gelecek olması, ikilinin hayranlarını oldukça mutlu etti.
Kerem Bürsin'in bu açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, yapılan bazı yorumlar oldukça dikkat çekiciydi.