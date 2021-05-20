'Sen bana tava mı diyorsun?' Alp Kılınç Bülent Ersoy'u çıldırttı mesajları da ifşa etti
Hande Erçel'e ''Bazlama surat'' diyerek mahkemelik olan Alp Kılınç, bu kez Bülent Ersoy'u kızdırdı. Instagram'da mesajlarını yayımladı.
Hande Erçel'in bir fotoğrafının altına ''Bazlama surat'' yazarak mahkemelik olan Alp Kılınç, Bülent Ersoy'un radarına girdi. Erçel'in üst üste dava açtığı Kılınç'ı Ersoy da dava açmakla tehdit etti.
Tava reklamı yapılan bir paylaşımı eleştiren Alp Kılınç, paylaşımında Bülent Ersoy'un ismini geçirince ortalık karıştı.
Bülent Ersoy, reklamda kullanılan ışıltılı efektleri kendi kullandığı efektlere benzeten Kılınç'a sert çıktı. Sosyal medya fenomeni ise ünlü sanatçıyla arasında geçen diyalogu ifşa etti.
Alp Kılınç, Diva’nın kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti. Bülent Ersoy, "Ben anlamadım, insanlar göndermiş ne demek istiyorsun burada?" ifadelerini kullandı.