Sen Anlat Karadeniz'in senaristinden olay tavsiye! 'Bana küfretmeyin ne olur'
ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz'deki şiddet sahneleri için senarist Erkan Birgören, ilginç bir tavsiyede bulundu.
Yayımlandığı birçok bölümle reytinglerde zirveye oturan ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz, başladığı ilk günden beri şiddet sahneleri ile olay yaratıyor. Dizide yaşanan şiddet sahneleriyle birçok kişi tarafından eleştirilen dizinin senaristi Erkan Birgören, şiddet eleştirilerine cevap verirken bir tuhaf da tavsiyede bulundu.
Duvar'a konuşan senarist Erkan Birgören, dizisinde tepki çeken şiddet sahneleri ile ilgili, olarak şunları söyledi: "Sen Anlat Karadeniz'i seyrettiniz mi bilmiyorum. Orada Tahir diye bir karakterim var. Rol model, düzgün bir adam diye gösterdiğim. Bir de Vedat diye bir karakterim vardı. Sonra öldürdüm. O da lanet olası, iğrenç bir herif.''
''Benim şiddet anlayışıma göre Tahir'in sevdiği kadına "Kapa çeneni" demesi şiddettir. Vedat'ın zincirleyerek kadını dövmesi şiddet değildir. Çünkü bu davranış onun fıtratına uygun. Bakın, Tahir gibi sevin, Tahir gibi kadına yaklaşın diyorsam ve bunları söylerken kısacık bir anda Tahir'e "Kapa çeneni Nefes!" dedirtiyorsam bu şu demek olur:
"Hee demek ki ara sıra kapa çeneni diyebilirim." Öbür taraftan Vedat zaten adi, ş… teki. Onun doğru düzgün davranmasının imkan ve ihtimali yok. Zincirleyerek döver, kurşun da sıkar, her şeyi yapar.''