Sen Anlat Karadeniz'in senaristinden olay tavsiye! 'Bana küfretmeyin ne olur'

Duvar'a konuşan senarist Erkan Birgören, dizisinde tepki çeken şiddet sahneleri ile ilgili, olarak şunları söyledi: "Sen Anlat Karadeniz'i seyrettiniz mi bilmiyorum. Orada Tahir diye bir karakterim var. Rol model, düzgün bir adam diye gösterdiğim. Bir de Vedat diye bir karakterim vardı. Sonra öldürdüm. O da lanet olası, iğrenç bir herif.''