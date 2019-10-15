Sen Anlat Karadeniz'in Hazan'ı Gülper Özdemir estetiksiz haliyle şok etti tanıyamadılar
Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hazan karakterine hayat veren Gülper Özdemir'in estetiksiz halini görenler tanıyamadı.
ATV dizisinin zaman zaman eleştirilere maruz kalsa da sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisinde Hazan karakterine hayat veren Gülper Özdemir'in ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafı görenleri şok etti. Estetiksiz halini görenler tanımakta zorlandı.
Sen Anlat Karadeniz dizisinde 'Hazan' karakterine hayat veren Gülper Özdemir, diziye yeni bir soluk getirse de, özellikle Twitter'da birçok olumsuz eleştiriye maruz kaldı.
Sosyal medyada oyunculuk performansının düşük olduğunu söylenen Özdemir'in canlandırdığı Hazan karakteri Nefes'e bir rakip gelmiş olmasından da bir hayli rahatsız olan dizinin hayranları Gülper Özdemir'in estetiksiz halini de sert eleştirdi.
28 yaşındaki oyuncunun estetiksiz olduğu öne sürülen hali ve şimdiki görüntüsüne ait iki fotoğraf yan yana konuldu. Oyuncunun, burun estetiği, dudak dolgusu ve çene çizgisi ameliyatı geçirdiği iddia edildi.