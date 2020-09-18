Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si Öykü Gürman'ı bomba projeyle ekranlara geri dönüyor
Sesi ve başarılı oyunculuğu ile hafızalarda yer edinen Öykü Gürman bomba projeyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Pop ve flamenco şarkıcısı olarak bilinen Öykü Gürman ikiz kardeşiyle 2007 yılında kurduğu Öykü ve Berk grubuyla kısa sürede ses getirmişti. Öykü Gürman, Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısıyla popüler olmuştu.
Urfalıyam Ezelden diziyle oyunculuğa başlayan güzel şarkıcı Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Asiye Kaleli karakteriyle hafızalara adeta kazınmıştı.
Kısa sürede reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisi kadına şiddet sahneleriyle tepkilerin odağı olmuştu. Geçtiğimiz yıl final yapan dizinin ardından Öykü Gürman'ın tekrar ekranlara ne zaman döneceği merak konusu olmuştu.
Son olarak atv'de yayınlanan Evde Biz Bize programında sunuculuk yapan, ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, Ekim ayında sürpriz bir projeyle seyirci karşısına çıkacak.