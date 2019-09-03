Sen Anlat Karadeniz yönetmeninden flaş açıklama! Farkındalık için yapılmış
ATV'nin yeni sezonu merakla beklenen reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz dizisinin yönetmeni Osman Sınav, verdiği bir röportajda kendilerine gelen 'şiddet' eleştirilerine yanıt verdi.
Daha önce imza attığı birçok projede adından söz ettiren usta yapımcı ve yönetmen Osman Sınav, Sen Anlat Karadeniz'deki şiddet ve işkence sahneleri hakkında konuştu. Sınav, o sahneleri farkındalık yaratmak amacıyla çektiklerini belirtti.
Sabah'tan Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Sınav, açıklamasına şu şekilde devam etti: "Biz iki tane parmak kırdık, kimsenin boğazını kesmedik, silahla öldürmedik. Bu ülkede çocuklarının gözünün önünde öldürülen kadınlar var; unutmayın. Gerçek hayatta bu sahneden çok daha beterini yaşıyorlar. Kadınlarımız şiddete, tacize, tecavüze uğruyor."
Empati yaratılıyor: Öte yandan Türkiye'de fenomen olmuş birçok dizinin altında kendi imzasının olmasından bahseden Sınav, anlattıkları hikayelerden yüksek bir empati yaratmaya çalıştıklarını söyledi. Sınav, şu ifadelere yer verdi:
Sorunlar nedir?: "Halkın sosyolojik kodlarını iyi okumak gerekiyor. Her açıdan konjonktürü iyi takip etmek de gerekiyor. Zaten konjonktürü iyi takip ederseniz 'Toplum nereye doğru gidiyor, sorunlar nedir?' gibi soruların cevaplarını bulup buna göre hikaye oluşturmak lazım. O zaman halkın hayatına da dokunmuş olursunuz yaptığınız dizilerle."