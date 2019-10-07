Sen Anlat Karadeniz yıldızı İrem Helvacıoğlu dekolteli pozuyla ortalığı yıktı geçti
ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinin yıldız oyuncu İrem Helvacıoğlu dekoltesiyle olay oldu.
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizinin 3. sezonu başladı Helvacıoğlu, yeni sezona da yine başarılı performansı ile giriş yaptı.
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Dizide Nefes karakteri ile seyircinin karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu, Cem Talu’nun objektifine poz verdi.
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Sırt dekolteli pozu, farklı saç tarzı ve bakışlarıyla dikkatleri çeken İrem Helvacıoğlu, hayranlarından beğenileri kaptı.
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Ünlü oyuncunun hayranları “Her yer alev alev yaktın yine güzeller güzeli” diye yorumlarda bulundu.
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