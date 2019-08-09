Sen Anlat Karadeniz sevenleri isyan etti diziye 3 bomba isim dahil oldu

Sinem Reyhan Kıroğlu, Ali Ersan Duru ve Beran Soysal gibi genç isimlerin dahil olduğu dizi, kimilerinin meraklı bekleyişini artırdı kimilerinin de tepkisini çekti. Gelen tepkilerin çoğu, katılan yeni oyuncuların dizinin senaryosunu ve akışını bozabileceği yönündeydi.