Sen Anlat Karadeniz sevenleri isyan etti diziye 3 bomba isim dahil oldu
ATV ekranlarını kasıp kavuran Sen Anlat Karadeniz dizisine 3 oyuncu birden dahil oldu. Dizinin takipçileri ise yeni oyuncuların dizinin senaryosunu etkileyeceği gerekçesiyle bu ani transferlere sevinemedi.
Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe'nin bulunduğu Sen Anlat Karadeniz dizisi, 3. sezonuyla ekran karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezon çekimleri Trabzon'da başlayan Sen Anlat Karadeniz dizisinin kadrosuna, 3 yeni ismin dahil olduğu öğrenildi.
Sinem Reyhan Kıroğlu, Ali Ersan Duru ve Beran Soysal gibi genç isimlerin dahil olduğu dizi, kimilerinin meraklı bekleyişini artırdı kimilerinin de tepkisini çekti. Gelen tepkilerin çoğu, katılan yeni oyuncuların dizinin senaryosunu ve akışını bozabileceği yönündeydi.
Yeni sezonda neler olacak?: Özellikle bir kiralık katilin yer alacağı yeni sezonda, Tahir ve Nefes'i yeni tehlikeler bekliyor.
Günü mü değişti?: Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezon öncesinde günü değişeceği konuşuluyordu. Buna gerekçe olarak da TRT'den transfer edilen Diriliş Osman dizisi gösteriliyordu.