Sen Anlat Karadeniz hayranları isyan etti! İşte izleyenleri çıldırtan sahne
ATV'de yayınlanan reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz dizisi, dün akşam 56. bölümüyle ekrana geldi.
Diziye yeni katılan Tarık karakteri, heyecanlı bir dizi olaya sebebiyet verdi. Saplantılı bir şekilde Hazan’a aşık olan Tarık, karşılık alamamasına rağmen onu kaçırdı.
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Olayı öğrenen Tahir ve Ferhat ise Tarık’ın peşine düştü. Ancak kendilerine kurulan tuzaktan da habersizdiler. Hazan’ı bayıltan Tarık, saatli bir bomba yerleştirdiği eve Tahir ve Ferhat’ı kilitleyip gitti.
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İzleyici bölümü izlerken sosyal medyadan pek çok eleştiri yönlendirmeye başladı. Uzun süredir Sen Anlat Karadeniz ile ilgili izleyicinin ağır eleştirileri sosyal medyadaki yorumlara yansımakta.
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Dizinin eski tadını vermediğini söyleyen izleyenler, özellikle Hazan karakterine karşı büyük bir tepki vermeye devam ediyor.
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