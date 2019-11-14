Sen Anlat Karadeniz bitti ünlü oyuncu Tv8'in Evim dizisine transfer oldu
Acun Ilıcalı'nın kanalında yayınlanacak olan, başrollerini de Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaşacağı Evim dizisine sevilen bir oyuncunun dahil olduğu öğrenildi.
Aylardır merakla beklenen Evim dizisi için geri sayım başlandı. Acun Ilıcalı'nın demesiyle 2 aya kadar başlayacak olan diziye, geçtiğimiz sezon Sen Anlat Karadeniz'de yer alan usta bir oyununun katıldığı da öğrenildi.
Sen Anlat Karadeniz'de Saniye karakterine hayat veren Nurşim Demir'in, Evim dizisiyle yeniden ekranlara döneceği ortaya çıktı. Demir, “Evim”de İbrahim Çelikkol’un hayat vereceği Mehdi’nin annesini oynayacak.
2 isim daha katıldı: Gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkılarak çekilecek olan Evim’de Mehdi ve Zeynep’in zorluklarla sınan aşk hikayesi ekranlara taşınacak. Dizinin kadrosunda ayrıca Zuhal Gencer ve Kağan Taşaner'in da dahil olduğu öğrenildi.
Peki Nurşim Demir kimdir?
Nurşim Demir, 29 Mayıs 1952 (67 yaşında) tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oyuncu İkizler burcudur ayrıca 168 cm boyunda ve 70 kg ağırlığındadır.