Sen Anlat Karadeniz bitti ünlü oyuncu Tv8'in Evim dizisine transfer oldu

2 isim daha katıldı: Gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkılarak çekilecek olan Evim’de Mehdi ve Zeynep’in zorluklarla sınan aşk hikayesi ekranlara taşınacak. Dizinin kadrosunda ayrıca Zuhal Gencer ve Kağan Taşaner'in da dahil olduğu öğrenildi.