Sen Anlat Karadeniz başrolü İrem Helvacıoğlu'nun manzara pozu çok beğenildi

“Hangi manzara daha güzel karar veremedim”

2.8 milyon takipçisi olan güzel oyuncunun paylaşımına takipçileri beğeni yağmuruna tuttu. Helcacıoğlu fotoğrafın altına kalp emojileriyle birlikte "Kartpostal gibi" notunu yazdı. Çoğu takipçisi manzara ve Helvacıoğlu'nun güzelliğiyle ilgili yorum yaptı. Bir hayranı da, “Hangi manzara daha güzel karar veremedim” diye yazdı.