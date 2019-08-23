Sen Anlat Karadeniz başlıyor işte yayın tarihi ve 54. bölüm fragmanı

Çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı yeni bölümün fragmanında Nefes'in acı içinde bağırması dikkat çekiyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezon fragmanında Nefes'in “Bugün bir kadın daha öldü, öldürüldü! Peki siz vicdanınızın sesini nasıl kısıyorsunuz?” sözleri dikkat çekiyor.