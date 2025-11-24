Şemsiyeleri hazırlayın! Bu hafta çok yağışlı geçecek...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Bu haftanın ilk günü yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. Ayrıca rapora göre sel riski de kapıda. İşte il il beklenen hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den 3 büyük şehir için turuncu alarm verildi. İstanbul, Ankara, İzmir'de sıcaklığın 8°C düşeceği bildirilmişti. Beklenen yağış İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte hakim oldu. İstanbul’da bazı ilçelerde sabah saatlerinde başlayan yağış, trafikte yavaşlamaya neden oldu.
Kış, bu yıl kapımızı çalmak yerine sert bir rüzgârla ve şimşeklerle kırmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’yi etkisi altına alacak soğuk hava dalgasının bugün akşam saatlerinden itibaren başlayacağını ve sıcaklıkları ülke genelinde 4 ila 8 derece arasında aniden düşüreceğini duyurdu.
Özellikle milyonların yaşadığı İstanbul, Ankara ve İzmir için verilen uyarılar, hafta sonu planlarını tamamen değiştirecek nitelikte. İstanbul'da beklenen sel riski ve İç Anadolu'nun yükseklerinde kendini gösterecek karla karışık yağmur, şemsiyelerden çok daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.
YAĞIŞ ETKİSİNİ GÖSTERDİ: TRAFİK KİLİTLENDİ
Pazartesi sabahı kent genelinde yağışlı hava etkisini gösterdi. İstanbul'da etkili olan yağış kentin neredeyse her ilçesinde işe gidenlere büyük bir sürpriz yaşattı. İstanbul’da bazı ilçelerde sabah saatlerinde başlayan yağış, trafikte de yavaşlamaya neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik haritasına göre kent genelindeki yoğunluk, saat 07.45 itibarıyla yüzde 58’e yükseldi.