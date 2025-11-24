Şemsiyeleri hazırlayın! Bu hafta çok yağışlı geçecek...

Meteoroloji'den 3 büyük şehir için turuncu alarm verildi. İstanbul, Ankara, İzmir'de sıcaklığın 8°C düşeceği bildirilmişti. Beklenen yağış İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte hakim oldu. İstanbul’da bazı ilçelerde sabah saatlerinde başlayan yağış, trafikte yavaşlamaya neden oldu.