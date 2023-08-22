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Şemsiyeleri hazırlayın, birden bastıracak! Meteoroloji bu illere saat verdi!

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Şemsiyeleri hazırlayın, birden bastıracak! Meteoroloji bu illere saat verdi!

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak ve bunaltıcı hava bir süreliğine yurdu terk ediyor. Meteoroloji açıkladı serin ve yağışlı bir hava geliyor. Bu illere uyarı var...

Şemsiyeleri hazırlayın, birden bastıracak! Meteoroloji bu illere saat verdi!

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, yağışların Rize ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Şemsiyeleri hazırlayın, birden bastıracak! Meteoroloji bu illere saat verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Şemsiyeleri hazırlayın, birden bastıracak! Meteoroloji bu illere saat verdi!

Bu illere kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.

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Şemsiyeleri hazırlayın, birden bastıracak! Meteoroloji bu illere saat verdi!

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapılıyor.

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