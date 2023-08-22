Şemsiyeleri hazırlayın, birden bastıracak! Meteoroloji bu illere saat verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.