Şemsiyeleri hazırlayın, birden bastıracak! Meteoroloji bu illere saat verdi!
Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak ve bunaltıcı hava bir süreliğine yurdu terk ediyor. Meteoroloji açıkladı serin ve yağışlı bir hava geliyor. Bu illere uyarı var...
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, yağışların Rize ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bu illere kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların, Rize ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapılıyor.