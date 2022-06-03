Semra Kaynana Katarsis'e katıldı oğlu Ata hakkında bombayı patlattı! Tatlıses detayına bakın

Semra Yücel, yasaklı madde alarak ölen oğlu Ata'nın ölümüyle ilgili şu sözleri söyledi..

"Benim düşüncem Ata değil, ben aynı şeyle ölecektim. Çünkkü çağrılan bendim. İbrahim Tatlıses'in Asena o dava vardı. Gelmem imkansız Ata gelsin dedim. Benim düşüncem, öldüremedik, ölümden beter yargılayalım dediler. Orada birileriyle düğüne gitmiş