Semra Kaynana Katarsis'e katıldı oğlu Ata hakkında bombayı patlattı! Tatlıses detayına bakın
Tüm Türkiye'nin Gelinim Olur Musun 'un Semra kaynanası olarak tanıdığı Semra Yücel, Gökhan Çıra'nın sunduğu Katarsis programına konuk oldu! Oğlu Ata'nın öldürülmesi ile ilgili bomba itiraflarda bulunan Yücel, İbrahim Tatlıses'e nasıl teşekkür etti! Eski gelin adayı Sinem Umaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından neler dedi!
Gelinim Olur Musun? Programının efsane Semra kaynanası olarak tanıdığımız Semra Yücel, Gökhan Çıra'nın sunduğu Katarsis programın konuk oldu! Yücel'in işte gündeme düşen bomba gibi itirafları!
Psikolojik program Katarsis'te Psikolog Gökhan Çıra'nın sorularını yanıtlayan Yücel, aşırı dozdan ölen damat adayı oğlu Ata'nın öldürülmesiyle ilgili "Oğlumu değil, beni öldürmek istediler" dedi.
Semra Yücel, yasaklı madde alarak ölen oğlu Ata'nın ölümüyle ilgili şu sözleri söyledi..
"Benim düşüncem Ata değil, ben aynı şeyle ölecektim. Çünkkü çağrılan bendim. İbrahim Tatlıses'in Asena o dava vardı. Gelmem imkansız Ata gelsin dedim. Benim düşüncem, öldüremedik, ölümden beter yargılayalım dediler. Orada birileriyle düğüne gitmiş
İlk haber veren ünlü sanatçı " İbrahim Tatlıses"
Ata'nın düğüne gittiğini orada sunuculuk yapıp, 1.000 TL alacağını ama masada kötü madde verilince, içip yığıldığını söyleyen nam-ı diğer Semra kaynana ilk haberi verenin İbrahim Tatlıses olduğunu söyledi.