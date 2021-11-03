Semra Dinçer'in cenazesinde skandal: Naaşı üstü açık tabutta! Köy muhtarı açıkladı

Cenaze töreninde dikkat çeken bir diğer detay ise oyuncunun naaşının taşındığı tabutun açık olmasıydı. Konuyla ilgili magazin basının sorularına yanıt veren köyün muhtarı Mustafa Çetin, özellikle Ankara'ya bağlı köylerde sal denilen üstü açık tabutların tercih edildiğini söyledi. Çetin, sözlerine şöyle devam etti: