Semra Dinçer'in cenazesinde skandal: Naaşı üstü açık tabutta! Köy muhtarı açıkladı
Kuzey Güney dizisindeki 'Handan Hanım' rolüyle hafızalara kazınan Semra Dinçer, önceki gün 2 yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. Oyuncu, dün Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Dinçer'in tabutunun üstünün açık olması dikkat çekti.
Kuzey Güney, İstanbullu Gelin gibi ünlü ve başarılı dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Semra Dinçer akciğer kanseri nedeniyle hayat mücadelesini kaybetti. Hayatı maddi zorluklarla geçen Sema Dinçer'in cenazesinde tabutun üstünün açık olması ise görenleri şoke etti.
Ünlülerin, bu zamana kadar sayısız projede yer alan oyuncunun cenazesine katılmamasına büyük vefasızlığı gözler önüne serdi.
Cenazeye, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve sanatçı Haluk Levent de çelenk gönderdi.
Cenaze töreninde dikkat çeken bir diğer detay ise oyuncunun naaşının taşındığı tabutun açık olmasıydı. Konuyla ilgili magazin basının sorularına yanıt veren köyün muhtarı Mustafa Çetin, özellikle Ankara'ya bağlı köylerde sal denilen üstü açık tabutların tercih edildiğini söyledi. Çetin, sözlerine şöyle devam etti: