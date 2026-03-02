Semiramis Pekkan'dan kanser olduğu döneme ilişkin açıklama
Ajda Pekkan’ın kardeşi, Türk müziğinin sevilen ismi Semiramis Pekkan, akciğer kanseriyle verdiği mücadeleyi ilk kez tüm açıklığıyla anlattı. YouTube kanalında Psiko-Onkolog Dr. Pelin Erbil’e konuşan Pekkan, hem güçlü duruşunu hem de yaşadığı kırılma anlarını samimiyetle paylaştı.
Kanser teşhisi sonrası hastanenin kendisine psikolojik destek önerdiğini söyleyen Pekkan, süreci kabullenmenin kendisi için en önemli adım olduğunu belirtti. “Ben bir şeyi kabul ettiğim anda onunla savaşmak yerine onunla yürümeyi seçiyorum” diyen sanatçı, yine de zaman zaman ciddi sarsıntılar yaşadığını dile getirdi.
En zor anlarından birini ise şu sözlerle anlattı:
“Bir gecede saçım döküldüğü zaman şok oldum. ‘Saç getirin bana’ dedim. Ne kadar hazırlıklı olursanız olun, o an yaşadığınız duygu bambaşka.”
Tedavi sürecinde yorgunluğun en belirgin etkilerden biri olduğunu da söyleyen Pekkan, “4-5 ay öncesine göre daha çabuk yoruluyorum. Bazen zorlamak istiyorum ama olmuyor. Hastalığın sürecine saygı duymak gerekiyor” dedi.