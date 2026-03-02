Semiramis Pekkan'dan kanser olduğu döneme ilişkin açıklama

Kanser teşhisi sonrası hastanenin kendisine psikolojik destek önerdiğini söyleyen Pekkan, süreci kabullenmenin kendisi için en önemli adım olduğunu belirtti. “Ben bir şeyi kabul ettiğim anda onunla savaşmak yerine onunla yürümeyi seçiyorum” diyen sanatçı, yine de zaman zaman ciddi sarsıntılar yaşadığını dile getirdi.