Semiramis Pekkan'dan efsane açıklama! Erken teşhis nasıl hayatını kurtardı...

Ancak içgüdüsel bir şekilde yaşanan olayın basit bir kazadan ibaret olmadığını hisseden sanatçı, doktorunu arayarak tetkik yapılmasını talep etti. Yapılan ilk kontrollerde kırık veya görünür bir hasar bulunmazken, doktorun önerisiyle detaylı bir check-up kararı alındı. Pekkan, bu kontrolleri uzun süredir ihmal ettiğini fark edince tam kapsamlı bir tarama yaptırmaya karar verdi.