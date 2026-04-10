Semiramis Pekkan peruğa veda etti! Kanser tedavisi sonrası ilk karesi olay oldu
Akciğer kanseriyle olan savaşından zaferle çıkan Semiramis Pekkan, hayranlarını sevindiren bir paylaşıma imza attı. Uzun süredir kullandığı peruğuna veda eden usta sanatçı, peruksuz haliyle kamera karşısına geçti. Zorlu tedavi sürecinin ardından iyileşme mesajı veren Pekkan’ın son hali, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
Usta sanatçı Semiramis Pekkan, geçtiğimiz aylarda talihsiz bir kaza sonucu akciğerinde kötü huylu kitlenin olduğunu öğrenmişti.
Pekkan, akciğerinin alt lobunun alınarak ameliyat edildiğini belirtirken, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.
TEDAVİ SÜRECİNİ TAMAMLAMIŞTI!
Hastalık haberinin ardından hemen tedaviye başlayan Semiramis Pekkan, geçtiğimiz haftalarda kemoterapi sürecinin tamamlanışını gökyüzüne balon uçurarak kutlamıştı.
Tedavi süresince peruk kullanan sanatçı, son paylaşımıyla hayranlarını sevindirdi.