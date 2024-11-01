Semih Şentürk'e Barselona'da büyük şok: Kapkaççının hedefi oldu! Eşinden açıklama geldi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve A Milli Takım'ın eski golcüsü Semih Şentürk Barcelona'da kapkaççıların saldırısına uğradı. İşte detaylar...
Uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen, A Milli Takım formasıyla kritik gollere imza atan Semih Şentürk, 2018 yılında futbolu bırakmış ve antrenörlük kariyerine başlamıştı.
Son olarak Fenerbahçe U21 Takımı'nı çalıştıran ve görevinden geçtiğimiz aylarda ayrılan Şentürk, eşiyle birlikte bir etkinlik için gittiği Barselona'da şoke eden bir saldırıya uğradı.
Çıkan haberlere göre Barselona'da eşi ve arkadaşlarıyla birlikte taksiye binmek isteyen Şentürk, bu sırada kapkaç saldırısına uğradı.
Efsane futbolcunun yanına gelen saldırgan, Semih Şentürk'ün çantasını almak istedi. Kapkaççıya direnen Şentürk, çantasını kurtardı ancak kolundaki saati hırsıza kaptırdı.