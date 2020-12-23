Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un uzun mesajına cevabı bakın ne oldu
Survivor yarışmasıyla tanınan Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un yazdığı uzun ve romantik mesaja verdiği cevapla gündem oldu.
Şimdilerde Survivor Panorama programında yorumculuk yapan Semih Öztürk, bu kez sivri dili ve sert çıkışları yerine eşinin yazdığı romantik mesaja verdiği cevapla konuşuldu. Semih Öztürk, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ütopya yarışmasında tanıştığı ve aşk yaşamaya başladığı Kurretülayn Matur ile dünyaevine giren Semih Öztürk çifti 7. yıl dönümlerini kutladı.
Kurretülayn Matur eşi Semih Öztürk ile olan fotoğrafını paylaşarak romantik ve uzun sözler yazdı:
Herşey 15.12.2014 gecesi Ütopya’da başladı. Dün gece 7. Yıl yemeğimizi yedik. Kavgayla, dövüşle, hasretle, özlemle, sevgiyle, inançla, bir küs bir barış koskoca 6. yılımızı doldurduk, 6 ay önce evlilikle taçlandırdık.
İyi ki bana espriler yaptın..
İyi ki ağladığımda beni güldürdün...
İyi ki benimle tek kullanımlık poşet çayını benimle paylaştın....
İyi ki bana Fransızca öğrettin...
İyi ki bana şiirler okudun...
İyi ki bana kitap okudun...
İyi ki bana 2 tavşan aldın...
İyi ki beni her gün jelibonla uyandırdın...