Semih Öztürk Survivor Extra'dan kovuldu Demet Akalın Acun Ilıcalı'dan özür diledi Kurretülayn Matur olayı ne?
Semih Öztürk Survivor Extra'dan kovuldu Demet Akalın Acun Ilıcalı'dan özür diledi Kurretülayn Matur olayı ne?
Survivor Ekstra yorumcularından Semih Öztürk, geçtiğimiz günlerde görevinden alındı. Eşinin paylaşımından dolayı işine son verildiği konuşulan Öztürk, sosyal medya hesabından üzgün surat emojisi paylaşınca Demet Akalın da Acun Ilıcalı'ya seslenerek Semih adına özür diledi.
Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un Twitter'da yaptığı "Hayatımdaki herkesi affettim. Bir seni affedemedim" paylaşımından Acun Ilıcalı'nın hayatını kaybeden sağ kolu Alpay Kazan'ı hedef aldığı ileri sürüldü.
Survivor Ekstra yorumculardan Furkan Dede de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Semih Öztürk'ün programda olmayacağını açıkladı.
İşinden olmasının ardından herhangi bir açıklama yapmayan Semih Öztürk, Twitter hesabından üzgün surat emojisi paylaştı.