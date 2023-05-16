Semih Öztürk, Cemal Can Canseven'i ifşa etti sonra pişman olup sildi! LGBT'li Survivor şampiyonu...
Semih Öztürk, Survivor'da şampiyon olan Cemal Can Canseven'in sosyal medyada kendisini takipten çıkardığını görünce patladı. Öztürk, Cemal Can hakkında yazı paylaşırken, 2016 yılında Cemal Can'dan gelen mesajı da ifşa etti.
Yıllar önce yayınlanan Göz6 yarışmasıyla ünlendikten sonra Survivor'a giden ve sonrasında bir dönem TV8'de yorumculuk yapan Semih Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'i hedef aldı.
Canseven'in kendisini takipten çıkardığını öğrenen Öztürk, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Cemal Can efendi beni takipten çıkartmış. Üstüne üstlük beni de takipten düşürmüş.
LGBT'li olarak başladın: Sen insanları düşüncelerine, hayat görüşlerine göre değerlendirebilirsin. Biz seni hiçbir zaman bu konuda yargılamadık. LGBT'li olarak başladığın yarışmada Survivor'un sertliğiyle bir değişime uğradın.
Herkes biliyor: İlk günkü ses tonun ve gestuslarınla 5 ay sonraki tavrın ve tarzın çok farklıydı. Bunu herkes biliyor, detaylı anlatmama gerek yok herhalde."