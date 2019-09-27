Sema Aydemir'in Survivor'daki halinden eser kalmadı cesur pozları Instagram'ı salladı

Evin hem erkeği hem kadınıyım

"Taş gibi de anneyim, hatta evimin reisi, oğlumun her şeyiyim. Kendim çalışıyorum, kendim kazanıyorum, kendim yaşıyorum. Kimselere de eyvallahım yok, çok şükür, bizim evin hem erkeği hem kadınıyım. Oooohhh sefam olsun. Hee bir de denize girerken mayo giyiyorum, affınıza sığınarak."