Sema Aydemir'in Survivor'daki halinden eser kalmadı cesur pozları Instagram'ı salladı
Tv8'de yayınlanan Survivor yarışmasına katılmasıyla ünlenen Sema Aydemir, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla takipçilerinden binlerce beğeni alıyor.
Survivor tarihinin en güçlü kadın yarışmacıları arasında gösterilen Sema Aydemir'in yarışmadaki halinden eser kalmadı. Milli atlet Sema Aydemir, son aylarda paylaştığı cesur pozlarla yaza damgasını vurdu. Tatilinde son günleri geçiren Aydemir, bu sefer son fotoğrafları ile gündeme geldi.
Sosyal medya hesabından Dominik Cumhuriyeti'nden çekilmiş bu pozlarını paylaşan Aydemir, kısa süre içinde 15 binin üzerinde beğeni almayı başardı. Ancak kimi takipçileri Aydemir'e tepki gösterdi.
Sema Aydemir, anne olduğu için böyle pozlar vermemesi gerektiğini söyleyen takipçilerine şu mesajı vermişti: ''Şimdi buraya mayolu fotoğraflar koyuyorum. Birkaç densiz, ''Annesin sen! Ayıp ayıp'' yazacak. Eeeee??? Evet anneyim..."
Evin hem erkeği hem kadınıyım
"Taş gibi de anneyim, hatta evimin reisi, oğlumun her şeyiyim. Kendim çalışıyorum, kendim kazanıyorum, kendim yaşıyorum. Kimselere de eyvallahım yok, çok şükür, bizim evin hem erkeği hem kadınıyım. Oooohhh sefam olsun. Hee bir de denize girerken mayo giyiyorum, affınıza sığınarak."