Selülitleri olay olunca dalga geçmişti! Gülben Ergen oğullarıyla yazın keyfini sürüyor

Gülben Ergen, okulların yaz tatiline girmesinin ardından oğulları Atlas, Ares ve Güney ile beraber Bodrum'a gitmişti. Bodrum Gündoğan'da evi olan Ergen, denizin ve güneşin keyfini oğullarıyla beraber çıkartırken kameralara yakalandı.