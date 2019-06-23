Selülitleri olay olunca dalga geçmişti! Gülben Ergen oğullarıyla yazın keyfini sürüyor
Okulların tatil olmasının ardından kendini Bodrum'a atan Gülben Ergen, denizin ve güneşin keyfini oğullarıyla çıkardı.
Gülben Ergen, okulların yaz tatiline girmesinin ardından oğulları Atlas, Ares ve Güney ile beraber Bodrum'a gitmişti. Bodrum Gündoğan'da evi olan Ergen, denizin ve güneşin keyfini oğullarıyla beraber çıkartırken kameralara yakalandı.
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Kardeşi Alparslan Ergen ve oğullarıyla birlikte tatil yapan ünlü şarkıcı, onlar denize girerken güneşlenmeyi tercih etti.
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Kardeşinin ısrarıyla daha sonra denize giren Ergen, kısa süre yüzdü.
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Geçtiğimiz günlerde bikinili yakalanan Gülben Ergen'in selülitleri olay olmuştu. Güzel şarkıcı, bunun üzerine sosyal medya hesabından bikinili yakalandığı görüntüsünü paylaşarak, ''Selülitlerim çok bozuldu bu habere ve gittiler” diyebilsem keşke Endam, çoluk çocuk, boy pos, karizma falan sağlam Allah’tan'' demişti.
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