Selülit ile savaşta en büyük yardımcınız olacak yiyecekler!

Kırmızı biber

Bazılarımızın çok tükettiği bazılarımızın ise kaçındığı kırmızı acı biber de selülit ile savaşta bize yardımcı olan bir besindir. Vücudun içten ısı üretmesi için yardımcı olan kırmızı acı biber, böylece vücudun daha hızlı yağ yakmasını sağlar.