Selülit ile savaşta en büyük yardımcınız olacak yiyecekler!
Özellikle kadınlar için bir baş belası olan selülit kilodan bağımsız olmakla birlikte selülitin oluşmaması için tek yol vücutta yağ oranının düşük olmasıdır. Bazı besinler ise selülit oluşumunu engellemede tam bir kahraman.İşte selüliti önleyen ve azalmasına yardımcı olan besinler!
Kadınların yüzde 90-95’inde görülen, en çok kalçada ve basenlerde ortaya çıkan, vücutta portakal kabuğu görünümü yaratan selülit sıkışmış yağ hücrelerinden kaynaklanıyor.
Kırmızı biber
Bazılarımızın çok tükettiği bazılarımızın ise kaçındığı kırmızı acı biber de selülit ile savaşta bize yardımcı olan bir besindir. Vücudun içten ısı üretmesi için yardımcı olan kırmızı acı biber, böylece vücudun daha hızlı yağ yakmasını sağlar.
Ay çekirdeği
Ay çekirdeği de antioksidan bakımından zengin tohumu ile selülit dokusunu güçlendirmeye yardımcı olur.
Yeşil çay
Metabolizmayı hızlandırdığı ve yağ oluşumunu engellediği bilinen yeşil çay, selülitin yol açtığı portakal kabuğu görünümüne iyi gelen içeceklerden biri olarak kabul ediliyor. İçerdiği teobromin ve kafein maddeleri, vücutta depolanmış olan yağın çözülmesine yardımcı oluyor.