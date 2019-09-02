Selin Yeninci meğer çok seksiymiş! Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'sine bakın
ATV'de Bir Zamanlar Çukurova'nın 2. sezonu için geri sayım başlarken, dizide Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci özel hayatında bambaşka biri çıktı.
Geçen sezonun reyting rekortmeni yapımlarından biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 2. sezonu için artık geri sayım başladı. ATV ekranlarında perşembe günü yayınlanan dizi daha ilk bölümü ile büyük ses getirmiş ve rakiplerine ters köşe yapmıştı. Unutulmaz bir sezon finali ile ekran molası veren dizi 12 Eylül Perşembe günü 2. sezonu ile ekrana gelecek.
Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesinin anlatıldığı dizide Vahide Perçin, Kerem Alışık, Murat Ünalmış gibi usta isimlerinde yanı sıra Hilal Altınbilek, Uğur Güneş gibi genç isimler de yer alıyor.
Dizinin yan karakterinden biri olan ve Saniye karakterine başarılı bir şekilde hayat veren Selin Yeninci ise dizinin en çok parlayan isimlerinden.
Parmak ısırtan oyunculuğu ile kısa sürede başrol oyuncuları kadar konuşulan Selin Yeninci, dizide Gaffur'un karısı. Konağın mutfağından sorumlu, Hünkar hanımın eli ayağı. Senelerdir Hünkar Yaman'ın hizmetinde çalışıyor.